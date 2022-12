Duński mistrz nowym trenerem reprezentacji!

Nicki Pedersen to 45- letni żużlowiec, który w Polsce ściga się dla ZOOleszcz GKM-u Grudziądz. Choć sam nie myśli jeszcze o końcu kariery, to powoli zaczyna planować swoje życie po skończeniu z profesjonalnym sportem. Tym krokiem jest objęcie sterów trenera reprezentacji Danii.

Nicki Pedersen trenerem reprezentacji Danii

To właśnie Pedersen został wybrany nowym trenerem reprezentacji Danii. Wybór wydaje się z jednej strony uzasadniony, a z drugiej wcale nieoczywisty. Nicki zjadł zęby na żużlu i wiedzy odmówić mu nie można. Nikt jednak nie wie, jak odnajdzie się w nowej roli, kiedy będzie musiał zarządzać innymi zawodnikami, współpracować z nimi i dokonywać trudnych wyborów. Jako żużlowiec dał się poznać jako wybitny indywidualista, który nierzadko bywał z innymi skonfliktowany.

Poza wszystkim Nicki musi być gotowy na łączenie nowej funkcji z rolą aktywnego zawodnika GKM-u Grudziądza. Pedersen przechodzi ciągle rehabilitację po kontuzji biodra, ale na wiosnę ma być przygotowany do jazdy i to on właśnie kreowany jest na lidera miejscowej drużyny.