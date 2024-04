Duński mistrz na celowniku polskiego klubu?! Zaprosili go na test

Leszczyńscy działacze zaprosili do memoriałowej obsady Kennetha Bjerre. Duńczyk wciąż pozostaje bez klubu, bo z Unią Tarnów sygnował tylko kontrakt "warszawski". To daje możliwości podpisania umowy z innym klubem w ramach wypożyczenia. Kibice w Lesznie mają dobre wspomnienia z Duńczykiem, który reprezentował Unię w latach 2013 - 2014.

Musi się gdzieś pokazać

- Różnie można myśleć o tej sytuacji. To jest jakieś nazwisko, a dziś ściągnąć zawodników dobrej klasy jest trudno, zarówno na memoriał, jak i do klubu. Skład memoriału to zawodnicy Unii w głównej mierze. Bjerre wykorzystał okazję, by się pokazać szerszej publiczności. Musi się reklamować, aby gdzieś podpisać kontrakt. W jego przypadku można myśleć o jakichś testach pod kątem leszczyńskiego klubu. Z drugiej strony podpisując kontrakt z Unią zamknie sobie furtkę do innych klubów. Takich, w których miałby pewne miejsce w składzie - mówi nam Jan Krzystyniak, były żużlowiec m.in. Unii Leszno.