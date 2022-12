Duński gwiazdor zdrowieje w oczach. Już uspokoił swoich szefów

Nicki Pedersen żywo pokazuje swoje życie w mediach społecznościowych. Dzięki jego relacjom możemy zauważyć, że powrót do formy po fatalnej kontuzji miednicy przebiega dobrze. Potwierdzają nam to działacze jego polskiego klubu. Duńczyk pali się do jazdy, a najważniejsze jest to, że rehabilitacja postępuje bez żadnych powikłań.