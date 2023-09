Duńska gwiazda szuka klubu. Kibice będą w szoku

Kibice z Bydgoszczy mogą być zaskoczeni, ponieważ do tej pory niewiele wskazywało na odejście Lyagera . Wręcz wydawało się, że jest pewniakiem do pozostania w drużynie na kolejny sezon. W całym sezonie prawie wszyscy seniorzy Polonii zawiedli na całej linii. Wyjątkiem był właśnie Duńczyk, jednak i po nim spodziewano się więcej niż średnia biegowa 1,851.

Polonia ma kilku innych kandydatów

Chcieli się wzmocnić na finał. To stanęło na przeszkodzie



Kilka klubów wciąż poszukuje wzmocnień. Mówi się, że Lyager może dołączyć do klubu z Orła, który rozmawia z każdym zawodnikiem, ale na razie brakuje konkretów. Wiemy, że główny sponsor klubu miał postawić na Oskara Polisa kosztem doświadczonego Grzegorza Walaska.



Polonia znów zakończyła starty w I lidze na poziomie półfinału. Bydgoszczanie pożegnali się już z liderem Wiktorem Przyjemskim, z klubu odejdzie większość zawodników. W niedzielnym meczu do awansu zabrakło punktów Lyagera. Duńczyk przyzwyczaił kibiców do dwucyfrówek, a tymczasem uzbierał tylko 8 punktów. Niewiele brakowało, aby zabrakło go w biegach nominowanych. Sztab szkoleniowy postawił jednak na niego, zamiast Szymona Szlauderbacha.