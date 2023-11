Duńska gwiazda na gali UFC! Świętował zwycięstwo Polaka

Wicemistrz świata w tym roku zarobił prawie 4 miliony złotych. Duński gwiazdor nie zamierzał próżnować i wybrał się niedawno na błogie wakacje do Stanów Zjednoczonych. 35-latek poleciał do Nowego Jorku, gdzie w minioną sobotę odbywała się gala UFC 295. Duńczyk cieszył się ze zwycięstwa Polaka.

Pojechał średnio, a zarobił sporo

35-latek nie ma za sobą jakiegoś spektakularnego sezonu, lecz zarobił całkiem sporo. Z naszych wyliczeń wynika, że zainkasował prawie 4 miliony złotych! Dla przeciętnego zjadacza chleba jest to horendalna kwota, jednakże światowa czołówka żużlowców jest już obeznana z takimi sumami.

Madsen przyniósł pecha... Madsenowi!

Duńczyk od kilku dni relacjonuje na swoim profilu społecznościowym wczasy, jakie sobie zafundował. Wraz z rodziną udał się do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do Nowego Jorku. Tam właśnie w miniony weekend odbywała się gala UFC 295. Jest to największa organizacja MMA na świecie. Żużlowiec czekał szczególnie na walkę swojego rodaka, który nosi takie samo nazwisko. Mowa o zapaśniku Marku Madsenie, który poległ w starciu z Jaredem Gordonem.