Duńczyk stracił przytomność. Menadżer zawodnika zabrał głos

Ręka Thomsena nie wygląda dobrze

- Ta ręka nie wygląda dobrze. Chcielibyśmy teraz szybko wrócić do domu, ale wpierw musimy poznać ostateczną diagnozę. Jak to się stanie, wybierzemy albo klinikę teamu Danii, albo postawimy na zaufane osoby w Polsce, gdzie możemy liczyć na naprawdę dobrą opiekę - informuje nas Krzysztof Sudak, menadżer Thomsena.

Samopoczucie Thomsena nie jest dobre

- To był mocny gong i to było widać. Samopoczucie Andersa z pewnością nie jest najlepsze. To słychać w jego głosie. Skupiamy się jednak na tym, jak mu teraz pomóc. Wiadomo, że jego start w niedzielnym meczu ligowych jest wykluczony. Choćby z tego względu, że uderzenie głowę nie należało to tych lekkich. Więcej szczegółów będziemy mogli podać, gdy dowiemy się, co z ręką - kończy Sudak.