- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ARPOL" Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze jest długoletnim producentem racji żywnościowych dla Sił Zbrojnych RP i innych podmiotów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa - czytamy na stronie internetowej firmy. To wiedza, którą warto mieć, by zrozumieć, co dzieje się w filmie promocyjnym z udziałem żużlowca.

W przygotowanym przez spółkę Arpol nagraniu Patryk Dudek został jednym z pracowników firmy i wykonywał, jak się wydaje, standardowe dla zatrudnionych w Arpolu prace. Nie okazał się być jednak zwykłym podwładnym, bo po skosztowaniu cukierka bliżej było mu do Flasha z Ligi Sprawiedliwości, czyli bohatera, którego supermocą jest nadludzka szybkość. Może być ona tak duża, że nawet niewidzialna dla oka. Dudek aż tak szybki nie był, jednak wystarczyło to, by sięgnął po tytuł pracownika miesiąca.

Działania promocyjne firmy, w postaci filmu z udziałem Patryka Dudka, należy docenić. Scenariusz jest składny, a pomysł ciekawy - jak na warunki żużlowe, nawet bardzo. Do tego nie można przyczepić się do realizacji pomysłu, bo nagranie ogląda się po prostu przyjemnie.

Żużel, choć bardzo popularny i wart coraz większych pieniędzy, nie jest jeszcze bardzo rozwinięty na polu marketingowo-wizerunkowym. Zdarzają się przebłyski, jak w przypadku zielonogórskiej firmy, czy, np. toruńskiego klubu, który w kreatywnie przedstawiał kolejnych żużlowców, zakontraktowanych przez Apatora.