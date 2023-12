Dudek wraca do Zielonej Góry. Znamy dokładny termin

Poznajemy powoli plany sparingowe drużyn z PGE Ekstraligi . Kilka dni temu Falubaz ogłosił, że 23 marca zmierzy się u siebie z Apatorem Toruń. Mimo że kibice obu drużyn od wielu lat nie darzą się sympatią, to jednak sparing zapewne nie wygenerowałby żadnych negatywnych emocji. Jest niemniej jeszcze jeden smaczek, na który zdecydowanie trzeba zwrócić uwagę. I absolutnie nie dotyczy on spraw kibicowskich.

Do Zielonej Góry wraca Patryk Dudek, jeden z najlepszych żużlowców Falubazu w XXI wieku. Dwa lata temu był zmuszony do zmiany klubu, bo Falubaz spadł, a on nie chciał startować na zapleczu. Dudek poza Falubazem to dla wielu osób wydawało się coś nierealnego, ale z czasem zawodnik dobrze odnalazł się w Toruniu. W Toruniu, który też nie jest mu obojętny, bo ma rodzinę w pobliżu tego miasta.