​Drżeli o zdrowie Polaka, spadł im kamień z serca. Ten zapis go uratuje

NovyHotel Falubaz przedłużył umowy z Jarosławem Hampelem, Przemysławem Pawlickim i Rasmusem Jensenem. Klub wzmocniła gwiazda światowego formatu w postaci Leona Madsena. W ostatnim czasie słychać jeszcze o możliwym transferze Jakuba Miśkowiaka. Jeśli to nie wypali, to pewny miejsca w składzie będzie Michał Curzytek.

Groźna kontuzja 42-latka, ten zapis go uratuje

Jeśli chodzi o seniorów, to tylko Madsen podpisał dwuletni kontrakt . Kibice mogą się tylko domyślać, dlaczego podobnie nie dogadano się z Hampelem. Taki KS Apator Toruń umawia się z liderami na dwa lata do przodu, mając w tym swój cel. W tym przypadku obie strony zachowały się jednak bardzo przytomnie.

42-latek niecałe dwa miesiące temu doznał złamania kości łokciowej i nadgarstka. To zakończyło jego sezon, a sama kraksa wyglądała dramatycznie. Nie wiadomo, w jakiej dyspozycji wróci w przyszłym roku na tor. W klubie liczą, że w żaden sposób nie wpłynie to na jego postawę. W innym wypadku mógłby zostać skreślony bez żalu i to na warunkach klubu, a niekoniecznie samego zainteresowanego.