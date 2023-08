Drżą o zdrowie Polaka po upadku. „Walczymy trochę z czasem”

Paweł Przedpełski w Gorzowie pozytywnie zaskoczył toruńskich kibiców i odjechał jedno z najlepszych spotkań w obecnie trwającym sezonie . Polak w dobrym humorze wracałby do domu, gdyby nie upadek w biegu nominowanym, który zakończył się dla niego drobnym urazem. Wychowanek Apatora nie złożył się w drugi łuk i zapoznał się z nawierzchnią toru bez kontaktu z rywalem. W tym przykrym incydencie najbardziej ucierpiała ręka. Według wstępnych informacji mogła być nawet ona złamana, co miałoby katastrofalne skutki dla całej drużyny.

Na temat stanu zdrowia na specjalnie zorganizowanej konferencji wypowiedział się obecny szkoleniowiec, Jan Ząbik. - Wiemy, że Paweł przeszedł wszystkie badania. Jest w porządku i nie ma złamań. Czy to będzie stłuczenie czy coś innego, lekarz po prostu zadecyduje. Paweł na pewno przyjedzie na trening, żeby zobaczyć jak czuje się na motocyklu - oznajmił doświadczony trener, który niedawno zastąpił na stanowisku Roberta Sawinę. - Czyli czekamy na to, co będzie się działo. Walczymy trochę z czasem - dodała osoba prowadząca wydarzenie.