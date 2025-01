Drżą o zdrowie mistrza świata. Gwiazda w odwodzie, jest plan B

Koszmarna kontuzja mistrza świata, nie mógł wyprostować ręki

3-krotny mistrz świata miał spory problem. Do pełnego wyprostu ręki brakowało mu 10 procent. Niektórzy obawiali się, czy w ogóle jeszcze wróci do ścigania. Zawodnik poświęcił sporo czasu na rehabilitację i na tor chciał wyjechać już w styczniu. Lekarze stanowczo mu to odradzili i kazali mu czekać co najmniej do marca.