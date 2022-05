Drużyna zrównana z ziemią. Kibice bezlitośni

Należy już na wstępie dodać, że Start jechał bez swojego lidera, Oskara Fajfera. Z nim na pewno wynik byłby lepszy, ale z taką postawą reszty drużyny, nie byłoby tak czy inaczej żadnych szans na zwycięstwo. Zawiódł w zasadzie każdy. U gości z kolei kapitalnie pojechał 16-letni Franciszek Karczewski, który ośmieszał gnieźnian.

- Gratulacje dla Franciszka, 16-latek jechał z naszymi seniorami jak z amatorami. Przynajmniej włodarze klubu przestaną się juz opalać wygraną z cieniutkim Landshut. Została Bydgoszcz, Gdańsk, Rybnik, Zielona Góra u siebie. Gdańsk i Rybnik po wzmocnieniach w postaci Lahtiego i Klindta sa dużo mocniejsze - pisze pan Jakub.

Chcą zmian w sztabie szkoleniowym

Najwięcej zarzutów kibice mają do duetu Błażej Skrzeszewski - Rafael Wojciechowski. Uważają, że w klubie powinno dojść do zmian. - Powiem krótko. Cały zarząd (a tam są max 3 osoby) i trener amator: wyp*****lać. Uczyć się możecie w Czechach. Wszyscy won! - ostro napisał pan Tomasz.

- Jak w klubie dalej będą rządzić amator z DJ-em to słabo to widzę. Jak tak dalej będziemy jeździć to w przyszłym roku czekają nas mecze w Rawiczu, Opolu czy Rzeszowie. Pan Skrzeszewski za to aroganckie "machanie" do kibiców to powinien z miejsca wylecieć, ale chyba nikt się nie łudzi, że tak się stanie. Jak to jest, że kolejna drużyna, która do nas przyjeżdża czuje się jak u siebie i to my się na swoim torze nie potrafimy odnaleźć? No i na koniec: bolesną lekcją byłoby jakbyśmy przegrali różnicą 4-6 pkt po walce. Lanie do 29 na swoim torze to kompromitacja - dodał pan Mateusz.

Aforti Start Gniezno: 29

9. Ernest Koza - 5 (1,1,2,1,0)

10. Szymon Szlauderbach - 5 (2,0,0,1,2)

11. Antonio Lindbaeck - 9 (3,1,2,w,2,1)

12. Zbigniew Suchecki - 0 (0,0,-,-)

13. Michael Jepsen Jensen - 4+1 (1,1,1,1*,0,0)

14. Mikołaj Czapla - 3 (3,0,0)

15. Marcel Studziński - 3+2 (2*,0,1*)

16. Kacper M. Grzelak nie startował



Cellfast Wilki Krosno: 61

1. Tobiasz Musielak - 12+2 (2,2*,3,3,2*)

2. Mateusz Szczepaniak - 10+1 (2*,3,1,3,1)

3. Vaclav Milik - 10+2 (0,2*,3,2*,3)

4. Rafał Karczmarz - 5+1 (t,3,2*,t)

5. Andrzej Lebiediew - 15 (3,3,3,3,3)

6. Krzysztof Sadurski - 1 (0,1,0)

7. Franciszek Karczewski - 8+2 (1,3,2*,2*,0)

8. Kacper Szopa nie startował