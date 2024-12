Drużyna milionerów może spaść z ligi. Pojawiły się pierwsze rysy

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa wydał ponad 4 miliony na podpisy seniorów, a może spaść z PGE Ekstraligi. Eksperci z jednej strony mówią, że jak ta drużyna zaskoczy, to może wejść do półfinałów. Równie dobrze może jednak zlecieć z hukiem.

Kontuzje kochają Jasona Doyle'a

Liderem Włókniarza ma być Jason Doyle, który w tym roku, zanim doznał kontuzji, błyszczał w Grand Prix, ale w Ekstralidze, to była męka pańska. Z trudem zdobywał punkty, żonglował silnikami, a domowy tor w Grudziądzu kompletnie mu nie służył. W Częstochowie mówią, że u nich będzie lepiej, ale gwarancji nie ma. To może być lider na 12-14 punktów, ale może być też tak, że po dwóch, trzech miesiącach Włókniarz będzie miał lidera na L4, bo kontuzje kochają Jasona.

Jeszcze więcej znaków zapytania można postawić przy nazwisku Piotra Pawlickiego. Kiedy NovyHotel Falubaz Zielona Góra zwolnił go z kontraktu, wszyscy się zdziwili. Potem jednak każdy przeanalizował liczby i nagle okazało się, że ten Pawlicki robił sporo wiatru na torze, ale punktów za wiele z tego nie było. On sam przychodząc do Włókniarza, uderzył się w pierś i samokrytycznie przyznał, że ten rok był dla niego słaby. Pytanie, czy za samokrytyką pójdzie poprawa. Bo do Falubazu, a wcześniej do Betardu Sparty Wrocław Pawlicki także przychodził, mając świadomość, że trzeba coś zmienić po słabym roku.