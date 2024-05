Drużyna milionera nad przepaścią. To może oznaczać koniec

Żużel. Orzeł Łódź. Witold Skrzydlewski ma powody do niepokoju

Frekwencja na IMME (Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi) pokazała, że w Łodzi jest zapotrzebowanie na dobry żużel . Trudno jednak zapełnić stadion, jeśli drużyna przegrywa nawet te - w teorii - łatwiejsze mecze. - Jedno jest pewne. Z tym składem nie mamy szans na żadne zwycięstwo u siebie, bo rywale będą już tylko mocniejsi. O wyjazdach nawet nie wspomnę. - Zawińcie ten interes i oddajcie ludziom pieniądze za karnety i bilety. Wstyd i hańba to jedyne, co można powiedzieć o tej drużynie w tym sezonie - piszą rozczarowani wynikami kibice.

Niektórzy zwracają uwagę, że błędy zostały popełnione już przy kontraktowaniu zawodników. - Tak się kończy budowanie byle jakiego składu na zasadzie jakoś to będzie. - Niestety z roku na rok drużyna zamiast progresu, robi regres. Co roku wymiana składu i trenera. Nie idzie to w dobrą stronę. Chyba wszyscy po meczu z Poznaniem pogodzili się ze spadkiem do KLŻ. Przykro się na to wszystko patrzy. Każdy zawodnik, który przychodzi, po sezonie ucieka z klubu aż się za nim kurzy - dodają kolejni.