Drugim Zmarzlikiem raczej nie będzie. Ma jeden problem

Cegielski załamywał ręce nad jego jazdą

W ostatnim spotkaniu nieźle prezentował się na dystansie. Walczył, robił sporo szumu na torze i choć na jakąś większą zdobycz się to nie przełożyło, to widać było, że chce, stara się i coraz lepiej mu ta jazda wychodzi.

Paluch pewnego progu nie przeskoczy

Trudno jednak oprzeć się refleksji, że pewnego progu Paluch nie przeskoczy. Wszystko z powodu wspomnianych centymetrów. Już na finiszu sezonu 2022 ewidentnie mu to przeszkadzało. I tu nie chodzi nawet o to, że musiał od nowa pracować nad sylwetką. Bardziej o to, że z każdym dodatkowym centymetrem rośnie waga, a to ona jest dla żużlowca największym problemem.