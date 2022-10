Drugie miejsce było jak cios w twarz

Najlepszy zawodnik: Max Fricke . Udźwignął zejście na niższy poziom rozgrywkowy, a to - wbrew pozorom - wcale nie było tak oczywiste. Znamy przecież wielu uznanych żużlowców, którzy zlekceważyli swoje podejście do zaplecza i zostali brutalnie zweryfikowani. Australijczyk zaprzeczył jednak stereotypom dotyczącym swej nacji i wykazał się nie lada profesjonalizmem. Jedyny stały uczestnik cyklu Grand Prix w całej lidze - to brzmi dumnie i na pewno nie szyderczo.

Żyto i Falubaz powinni byli rozejść się szybciej

Mecz sezonu: półfinałowe zwycięstwo nad Polonią. To nie Falubaz był faworytem tego starcia. Z Orłem dobrze spisał się co prawda Piotr Protasiewicz, ale to bydgoszczanie mieli za sobą piorunującą rundę zasadniczą. Losy dwumeczu przesądziły się jednak już w pierwszym meczu. Zielonogórzanie wreszcie popisali się atutem własnego toru. Liderzy Gryfów - Kenneth Bjerre i Wiktor Przyjemski zupełnie nie mogli się na nim połapać. To prawdopodobnie jedyny moment tego sezonu, w którym Falubaz był Drużyną przez duże "D".