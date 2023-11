Drugie dno wielkiej rewolucji? Menadżer się z tego śmieje

Menadżer Wybrzeże irytuje się i wylicza

"Nogę sobie ucięliśmy, czy nam oderwało". O kogo chodzi?

- Iversen to czternasty zawodnik ligi, a był Michael Jepsen Jensen. Nogę sobie ucięliśmy, czy nam oderwało - pyta zaczepnie menadżer, dając do zrozumienia, że to zamiana na lepsze.

Na tym jednak koniec plusów. - Za Hansena, który idzie od Ekstraligi będzie Brennan. Patrząc na jego ostatni mecz z Polonią można powiedzieć, że jest potencjał. Myślę, że on będzie nam dostarczał punkty. Może nie 9, ale jeśli 6-7, to będziemy zadowoleni. No i jest jeszcze Tonder w miejsce Rew. Tu nie ma dużej różnicy średnich - podkreśla Jóźwiak, bo też Rew robił 6,81 punktu na mecz, a Tonder 5,21. Co by jednak nie mówić, to akurat Brennan i Tonder, to są duże zagadki.