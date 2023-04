Drugi raz zostanie tatą. Wygodna wymówka gwiazdy

Nic zatem dziwnego, że w Lesznie fani zaczynają podejrzewać Holdera o nierzetelne podejście do sezonu i olewanie swojej drużyny. Wszak Australijczyk dostał pieniądze za podpis pod kontraktem, a niezależnie od swojego podejście i tak kilka punktów w meczu zdobędzie, co przełoży się z kolei na możliwość wystawienia faktury na niemałe pieniądze.

Unia Leszno odjechała najwięcej przedsezonowych sparingów spośród wszystkich zespołów w Polsce, a ponadto po pierwszej kolejce podopieczni Piotra Barona udali się do Gorzowa na mecz kontrolny z tamtejszą Stalą. Na to spotkanie Holder się nie stawił, choć początkowo nie zgłaszał możliwości absencji.

Pojadą kolejny sparing. Znów będzie miał wymówkę?

Leszczynianie w najbliższy piątek, 21 kwietnia pojadą kolejny mecz sparingowy. Tym razem na własnym stadionie podejmą Orła Łódź. - Musimy się przygotować do wyjazdowego meczu w Grudziądzu. W piątek pojedziemy sparing z Orłem Łódź. Chcemy wykorzystać maksymalnie czas, by się do spotkania przygotować. Pokazaliśmy we Wrocławiu, że tanio skóry nie sprzedamy. W Grudziądzu będziemy chcieli stworzyć widowisko. Zależy nam na warunkach meczowych bardziej niż treningowych - mówi Piotr Baron, jednocześnie sugerując, że chciałby awizować do meczu sparingowego najmocniejsze zestawienie zespołu.