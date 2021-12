Teraz o 19-letniego wychowanka szkółki Janusza Kołodzieja i byłego zawodnika Eltrox Włókniarza Częstochowa toczy się druga wojna. O kontrakt "gościa".

Zarówno OK Bedmet Kolejarz Opole, jak i Metalika Recycling Kolejarz Rawicz, czyli dwaj główni faworyci do awansu, prowadzą zaawansowane rozmowy z utalentowanym juniorem. Przełom w negocjacjach może nastąpić jeszcze w tym tygodniu.

Kowalski w 2. LŻ może zrobić różnicę

Kowalski w minionym sezonie właśnie na II-ligowych torach pokazał pełnię swoich możliwości. Najpierw jako "gość", a potem zawodnik wypożyczony do OK Bedmet Kolejarza Opole odjechał 11 meczów ze średnią 2,175 pkt/bieg. Dało mu to wysokie, siódme miejsce na liście najskuteczniejszych zawodników 2.LŻ.

Zawiódł jednak w najważniejszym momencie. Po kontuzji w sierpniowym finale IMEJ (złamana łopatka, pęknięty bark) wrócił do składu opolan na półfinałowy rewanż play off z Optibet Lokomotivem Opole i zaczął od dobrego występu (9+3). W finałowym dwumeczu z Trans MF Landshut Devils było już jednak znacznie gorzej. Dwa słabiutkie występy (po 5 punktów) w dużej mierze przyczyniły się do tego, że to Niemcy, kosztem Kolejarza, awansowali do eWinner 1.LŻ.

Teraz opolanie znów są faworytami do awansu, obok Metaliki Recycling Kolejarza Rawicz. Obie drużyny zbudowały mocne składy. Mają już mocnych "gości" (Jakub Krawczyk i Jakub Poczta w Opolu, a Wiktor Przyjemski w Rawiczu), ale mają też świadomość, iż nie zawsze będą mogli z nich skorzystać i warto byłoby zabezpieczyć się Kowalskim, a przynajmniej nie dopuścić do tego by nie wzmocnił on najgroźniejszych rywali. Tym bardziej, iż jest to zawodnik, który może zrobić różnicę i rozdać karty w kwestii awansu.