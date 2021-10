Druga młodość w elicie? Walasek i Gapiński na dłużej w Ostrowie!

Nie mogło być inaczej - Grzegorz Walasek i Tomasz Gapiński zostają w Arged Malesie Ostrów na sezon 2022. Beniaminek PGE Ekstraligi rozpoczyna budowę składu od dwóch krajowych seniorów, którzy odegrali kluczową rolę w walce o awans. Doświadczeni zawodnicy na torach eWinner 1. Ligi przeżyli drugą młodość. Przy okazji udowodnili niedowiarkom, że wciąż mogą być skuteczni i nie powiedzieli w żużlu jeszcze ostatniego słowa.

Walasek zakończył rozgrywki ze średnią biegową 2,103 (9. wynik), Gapiński osiągnął minimalnie gorszy wynik - średnia 2,035 pozwoliła mu zająć trzynastą lokatę w klasyfikacji najskuteczniejszych. Lepszych krajowych seniorów nie udało się pozyskać, więc przedłużenie umów z tymi zawodnikami jest naturalnym i spodziewanym ruchem.



Jedyne roszady mogą być na pozycjach dla obcokrajowców. Nie wiadomo, co z Nicolaiem Klindtem oraz Oliverem Berntzonem. Prezes Waldemar Górski ma kilka innych opcji, na razie nie wiadomo na kogo się zdecyduje. Możliwe, że zostają i w Arged Malesie dojdzie tylko do jednej zmiany - Patricka Hansena (ma odejść do Moje Bermudy Stali) zastąpi inny zawodnik do lat 24.

