Droga koszula eksperta! Kasował jak za zboże

Eksperci zbijają grubą kasę

Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić wartość koszuli byłego już eksperta Canal+, Mirosława Jabłońskiego to kwota 80 tysięcy złotych. Tyle należy wyłożyć, by na jego koszuli mieć wyłączność na jeden sezon. To całkiem sporo zważywszy na niski nakład pracy, ale też nic w tym dziwnego. Żużel oglądają setki tysięcy widzów w Polsce. Inni eksperci mają podobne stawki, ale trochę niższe, więc to cena rynkowa. Porównując wspomnianą kwotę do pracy na etacie, średnio Polacy zarabiają niewiele ponad 60 tysięcy złotych na rękę w ciągu roku.