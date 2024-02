Dream teamu w Krakowie nie będzie. Znamy skład reaktywowanej drużyny

30 marca ruszają rozgrywki Krajowej Ligi Żużlowej. W 1. kolejce Speedway Kraków pauzuje, ale już w drugiej pokaże się kibicom w hitowym meczu ze Startem Gniezno. Drużyna z Krakowa wraca do ligi po 5 latach i nie chce być chłopcem do bicia. Już wcześniej słyszeliśmy, że pojadą w niej Rafał Karczmarz i Matic Ivacic, a to nie wszystko.