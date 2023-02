Dream team na drodze mistrza. Nie pomoże nawet Zmarzlik?

Jakub Czosnyka, Interia.pl: Motor Lublin w zbliżającym się sezonie będzie bronić tytułu mistrza Polski. Tyle, że faworytem na papierze wydaje się być jednak Sparta Wrocław.



Jacek Ziółkowski, menedżer Motoru Lublin: Ja bym dorzucił jeszcze Włókniarz i pewnie czwartego do brydża, czyli Apator Toruń. Wie pan, jak to w żużlu jest. Wiele zależy od szczęścia, zdrowia zawodników i sprzętu. Na pewno będziemy robili wszystko, aby tytuł obronić, ale wiemy, że to znacznie trudniejsze zadanie niż wywalczenie złota po raz pierwszy. Sparta na pewno bardzo wzmocniła się powrotem Artioma Łaguty i przyjściem Piotrka Pawlickiego. To są dwie armaty.



My jednak nie składamy broni. Uważam, że po mimo odejścia Mikkela, Maksa i Wiktora Lamparta nadal jesteśmy mocni. Doszedł Bartek Zmarzlik, a nie ukrywam, że liczę zarówno na Fredrika Lindgren i Jacka Holdera. To odcięcie pępowiny najpierw od brata Chrisa, a teraz od Apatora, z którym długo był związany, powinno wyjść mu na dobre. Poza wszystkim mam wrażenie takie, że w ostatnich latach zawodnicy przychodząc do Lublina odzyskiwali formę. Wierzę, że podobnie będzie w jego przypadku.