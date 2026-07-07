Dramatyczny wypadek młodego żużlowca. Nagranie mrozi krew w żyłach. "Złamany kręgosłup"

W poniedziałkowe popołudnie na torze we Wrocławiu rozgrywana była piąta runda Indywidualnego Pucharu Ekstraligi U17. Fatalnie zakończył się wyścig numer 11. Już na pierwszym łuku upadło czterech żużlowców: Rafał Grzędziński, Mikołaj Duchiński, Kacper Witrykus i Dawid Cepielik.

Groźny wypadek na torze we Wrocławiu. 16-latek poważnie poszkodowany

Kilkadziesiąt metrów po starcie motocykle Grzędzińskiego i Duchińskiego się sczepiły i to było głównym powodem karambolu, który zniszczył także bandę okalającą tor. Najmocniej poszkodowani zostali Grzędziński i Cepielik. Obaj zostali przetransportowani do szpitala.

Kilka godzin później ojciec Grzędzińskiego przekazał informacje prosto z lecznicy, które nie do końca są optymistyczne.

Niestety spotkało nas to, czego najbardziej się obawialiśmy. Rafał ma złamany kręgosłup, dwa połamane żebra oraz uszkodzone płuco. Najważniejsze jednak, że rdzeń kręgowy jest cały – i to daje nam ogromną nadzieję

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Wynik sportowy po takim wypadku zszedł na dalszy plan, ale do momentu wypadku Grzędziński miał na swoim koncie cztery punkty w dwóch startach. Teraz przed 16-latkiem walka o powrót do zdrowia. Zresztą o kolejnych krokach w leczeniu poinformował już wrocławski klub.

- U zawodnika stwierdzono złamanie dwóch żeber oraz złamanie blaszek kręgów numer 7, 8 i 9. Uraz kręgosłupa nie spowodował na szczęście żadnych ubytków neurologicznych. Wdrożone zostało leczenie zachowawcze. Nasz junior jest w dobrej formie, pod opieką sztabu medycznego WTS. Przebywa na wyspecjalizowanym oddziale ortopedii dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu - czytamy.

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