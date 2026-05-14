Dramatyczny wypadek młodego żużlowca. Jest przełom. "Reaguje na kontakt"

Wielki dramat wydarzył się w minioną niedzielę. Patryk Budniak szczepił się motocyklem z rywalem, uderzył w dmuchaną bandę, a następnie wyleciał poza tor. Sytuacja zdrowotna nastolatka była bardzo poważna. Do szpitala trafił on przetransportowany helikopterem medycznym. W placówce medycznej przeszedł już natomiast dwie poważne operacje. Sytuację na bieżąco relacjonuje Interia Sport.

"Mamy nadzieje, że wszystko będzie ok, że ta kolejna operacja się do tego przyczyni. Duże znaczenie ma też siła do walki 19-latka. Plus jest taki, że to młody, silny organizm. My trzymamy kciuki, żeby to wszystko dobrze się skończyło, bo te zdjęcia z wypadku były przerażające" - mówiła nam wczoraj Zuzanna Pankros, rzeczniczka prasowa szpitala w Poznaniu, do którego trafił poszkodowany sportowiec.

Patryk Budniak wybudzany ze śpiączki. Dobre wieści z poznańskiego szpitala

Interwencje chirurgiczne zakończyły się powodzeniem. Teraz natomiast lekarze koncentrują się na tym, by wybudzić nastolatka ze śpiączki. Oficjalnie poinformował o tym Ultrapur Omega Start. "Mamy pierwsze, jeszcze ostrożnie pozytywne informacje dotyczące stanu zdrowia Patryka Budniaka. Nasz zawodnik jest stopniowo wybudzany ze śpiączki farmakologicznej i reaguje na kontakt z bliskimi" - brzmi początkowa część oświadczenia dostępnego na Facebooku.

"Pojawiły się również pierwsze sygnały dotyczące czucia w nogach, co daje nadzieję w dalszej walce o zdrowie. Patryk pozostaje pod stałą opieką lekarzy, a kolejne informacje będziemy przekazywać na bieżąco. Dziękujemy za ogrom wsparcia dla Patryka i jego rodziny" - dodały osoby odpowiedzialne za media społecznościowe gnieźnieńskiej ekipy. To świetne wieści dla kibiców martwiących się o zdrowie młodego żużlowca.

Spora grupa ruszyła na pomoc, wpłacając środki na specjalną zbiórkę. Organizatorzy ustawili jej cel na 50 tysięcy złotych. Fani wpłacili już prawie cztery razy więcej, za co należą im się ogromne brawa.

19-letni Patryk Budniak wciąż przebywa w szpitalu Mateusz Grochocki East News

Patryk Budniak leży z licznymi obrażeniami na OIOMie szpitala miejskiego w Poznaniu Marek Maliszewski East News

