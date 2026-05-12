Dramatyczny wypadek 19-latka. Gollob nie mógł milczeć. Stanowczy apel

To był jeden z najpoważniejszych wypadków w ostatnim czasie w sporcie żużlowym. W niedzielny wieczór, w spotkaniu Krajowej Ligi Żużlowej (trzeci poziom rozgrywkowy w Polsce), doszło do dramatycznie wyglądającego zderzenia w 12. biegu meczu Ultrapur Omega Gniezno ze Śląskiem Świętochłowice.

Na pierwszym okrążeniu, na prostej przeciwległej do startu, juniorzy obu zespołów Patryk Budniak i Leon Szlegiel sczepili się motocyklami. Obaj z ogromnym impetem uderzyli w dmuchaną bandę. Siła uderzenia była na tyle potężna, że Patryk Budniak wyleciał poza tor, zahaczył o metalowy pręt i uderzył w stojącego obok busa.

Natychmiast rozpoczęła się akcja ratunkowa. Lekarze jeszcze na stadionie ustabilizowani stan żużlowca, który następnie śmigłowcem został przetransportowany do szpitala w Poznaniu, gdzie w nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. 19-latek złamał też miednicę i nogi. Przebywa na OIOM-ie, jest w stanie śpiączki farmakologicznej.

- Optymistyczną informacją jest to, że stan się nie pogarsza i nie stwierdzono żadnych nowych powikłań - powiedziała we wtorek przed południem, dla "Przeglądu Sportowego Onet" rzecznik Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu Zuzanna Pankros.

Dramatyczny wypadek 19-latka. O to zaapelował Tomasz Gollob

Wypadek Patryka Budniaka poruszył całe środowisko żużlowe. Głos zabrał także Tomasz Gollob, jeden z najwybitniejszych polskich żużlowców w historii, który sam jest od dziewięciu lat sparaliżowany po wypadku na motocrossie.

- Wróciły najgorsze wspomnienia. Wypadki przy takiej prędkości nie zdarzają się często, a dodatkowo zawodnicy pechowo trafili w miejsce toru, gdzie była brama. Bardzo im współczuję. To jest moment, by zadbać o poprawę bezpieczeństwa - powiedział mistrz świata w rozmowie dla WP SportoweFakty.

Gollob podkreślił, że wspomniane bezpieczeństwo na torze mogłyby poprawić siatki, które chroniłyby zawodników przed wylatywaniem poza bandę.

- Siatka byłaby montowana do bandy, wystawałaby metr ponad nią, ale miała na tyle dużą pajęczynę, że nie przeszkadzałaby kibicom w śledzeniu wyścigów. Może się okazać, że kiedyś taka konstrukcja uratuje komuś życie - podkreślił wychowanek Abramczyk Polonii Bydgoszcz dla WP SportoweFakty.

19-letni Patryk Budniak jest w ciężkim stanie po wypadku na torze, a kibice zbierają na jego leczenie.

