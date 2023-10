Dramatyczny rok. Trzy ofiary w jednym sezonie!

Za naszą zachodnią granicą, w Niemczech czy w Holandii uwielbiają te odmiany żużla, które dla nas wyglądają nieco dziwnie, wręcz śmiesznie . Ścigają się tam np. na sidecarach, czyli motocyklach z bocznym wózkiem, w których jeden odpowiada za kierowanie maszyną, drugi za jej właściwe ułożenie w łukach. Sidecary rozwijają ogromną prędkość, rzadko się przewracają, ale niestety gdy już to zrobią - często dochodzi do dramatów. Niestety, w ciągu kilku tygodni w tym sezonie takie dramaty zdarzyły się aż dwa razy.

Kolejna śmierć na torze. Co za straszny rok

Niestety, w jednych z ostatnich zawodów na sidecarach w sezonie 2023 doszło do kolejnego śmiertelnego wypadku. We wtorek w Niemczech był dzień wolny od pracy, więc sporo ośrodków postanowiło wykorzystać dobrą pogodę do organizacji zawodów. Odbyły się np. te w Herxheim, znanym ośrodku na południu kraju. Niestety, znów mieliśmy w nich dramat. Zginął Peter Maurer, człowiek uwielbiany w środowisku zawodników. On też nie miał szans w starciu z maszyną, która po prostu go przygniotła. Zawody również przerwano.