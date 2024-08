Dramatyczne wyznanie byłej żony gwiazdy. Nie chce dłużej żyć z bólem

Blake jest świadoma swojego stanu i przekazała rokowania lekarzy swojej córce. Mówiła zresztą w mediach jak trudne to było dla obu. - Jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak to jest przekazać 15-latce taką wiadomość? - mówiła. Sophie Blake w brytyjskich mediach wypowiedziała się na temat swojego podejścia do choroby i przyznała, że walczy o prawo do eutanazji, bo nie chce cierpieć i widzieć cierpienia bliskich.