Dramatyczne wieści od mistrza Polski. To realna groźba

Fatalna kondycja Grupy Azoty. Nie pomogą klubowi?

Wygląda na to, że klub, który potrzebuje na dzień dobry miliona złotych na opłacenie podpisanych kontraktów, będzie musiał w krótkim czasie znaleźć wagon z pieniędzmi.

Sześć tygodni na zebranie góry złota

- Musimy zapewnić naszemu zespołowi innego sponsora lub sponsorów. Nie będzie to łatwe, bo czas nagli. Do rozpoczęcia sezonu zostało tylko 6 tygodni. Jestem w kontakcie prezydentem Tarnowa, będę rozmawiał z p.o. prezesa zarządu Grupy Azoty. Zrobimy wszystko, by Tarnów nie utracił żużla - zapewnia Wardzała.