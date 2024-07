Dramatyczna sytuacja beniaminka. Absurd w najlepszej lidze świata

Żużel. 5 zespołów może spaść z Ekstraligi

Żużel. O utrzymaniu zadecyduje ostatnia kolejka

Unia Leszno ma do odjechania trzy spotkania. Do leszczynian uśmiechnął się los, bo wrocławianie przyjadą do Leszna bez Taia Woffindena oraz Daniela Bewley’a. Unia wygra za 2 punkty ze Spartą, przegra w Lublinie. To przed ostatnią kolejką sprawi, że leszczynianie będą mieć 9 punktów na swoim koncie.