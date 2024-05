Dramat "złotego dziecka". Przepadł w eliminacjach do mistrzostw Polski

W sobotę w Pile odbył się IMP Challenge, czyli kwalifikacje do Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu. To był fatalny dzień dla Wiktora Przyjemskiego. Najlepszy polski junior - często określany jako "złote dziecko", niespodziewanie nie wywalczył awansu. Spisał się bardzo słabo zajmując dopiero dwunaste miejsce. To było największe rozczarowanie tych zawodów.