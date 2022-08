Dramat zawodnika. To koniec. Noga wisi na włosku

- To jest bardzo poważne złamanie, które oznacza koniec sezonu dla Andersa - mówi nam Stanisław Chomski, trener Moje Bermudy Stali Gorzów ucinając kategorycznie nasze pytanie o możliwy powrót Thomsena w tym sezonie. - To się tak nie da. Nie dajmy się zwariować. Noga Thomsena wisi na włosku.

Trener Stali mówi, jak załata dziurę po Thomsenie

Brak Thomsena oznacza, że w meczu z For Nature Solutions Apatorem Toruń dostanie rezerwowy Wiktor Jasiński. - Od dawna apeluję o możliwość przeprowadzania transferów medycznych, bo mamy najlepszą ligę świata, a sport jest urazowy i ciężko połatać dziury, kiedy przytrafi się kilka kontuzji. Z Wiktorem jakoś połatamy skład i mam nadzieję, że nie będzie to źle wyglądało, ale lepiej by było, jakby to pole manewru było większe.