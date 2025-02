Dramat wisiał w powietrzu. Rywale zobaczyli zdjęcia i dostali odpowiedź. Będzie jeszcze gorzej

Abramczyk Polonia Bydgoszcz to jeden z trzech głównych faworytów do wygrania Metalkas 2 Ekstraligi. Największym atutem drużyny zbudowanej za miliony ma być domowy tor. Klub zakontraktował zawodników, którzy dotąd dobrze się na nim czuli. W Bydgoszczy jeździ się bardzo szeroko, więc Polonia nie szczędziła pieniędzy na specjalistów od podróżowania po orbicie. Krzysztof Buczkowski dostał nawet umowę na około 2,5 miliona złotych.

Na to liczą w Stali Rzeszów. Trener Tomasz Bajerski zdziwiony

Nic dziwnego, że kiedy teraz rywale Polonii oglądają zdjęcia z dopiero co zakończonego remontu na stadionie w Bydgoszczy (budowano odwodnienie liniowe), to zacierają ręce . Szczególnie dużą radość budzą fotki, na których widać przekopany pas na szerokość 5 metrów od krawężnika. W takiej Texom Stali Rzeszów liczą na to, że tam zrobi się przyczepny pas i nagle na Polonii zacznie się opłacać jazda po krawężniku, a orbita straci na znaczeniu.

Kiedy mówimy o tym Tomaszowi Bajerskiemu, trenerowi Polonii, to jest mocno zdziwiony. - Remont zakończony, ruszyły prace związane z przygotowaniem toru do sezonu. W połowie marca rozpoczynamy treningi. Nie ma mowy, żeby tor miał zmienić charakterystykę - przekonuje Bajerski.

Dziwne słowa Krzysztofa Cegielskiego. Wesoło nie będzie

Jeśli szkoleniowiec ma rację, to w Rzeszowie, czy Lesznie mogą wyrzucić zdjęcia do kosza i skupić się na tym, by jak najlepiej przygotować się do sezonu, bo walka o awans będzie trudna. Od Krzysztofa Cegielskiego, byłego żużlowca, słyszymy wręcz, że bydgoski tor po przebudowie może być jeszcze większym problemem dla przyjezdnych niż dotychczas.