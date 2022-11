Dramat wielkiego talentu. Straszna diagnoza

Podczas obozu dla młodych zawodników Palin zaliczył paskudny upadek, po którym nie był zdolny do jazdy. Co oczywiste w takich przypadkach, przeprowadzono u niego liczne, szczegółowe badania. Wykryto krwiaka mózgu. Żużlowiec musiał zrobić przerwę w startach, ale niestety na chwilę obecną nie ma tematu powrotu do sportu, bo jego stan zdrowia na to nie pozwala. W przypadku urazów głowy trzeba być niezwykle ostrożnym.