Doszło do sytuacji nie do pomyślenia w polskim żużlu. Dotąd to kluby biły się o zawodników i przepłacały. To zjawisko oczywiście nie zniknęło. Jednak z drugiej strony nie brak sytuacji, gdzie żużlowcy żądają śmiesznie niskich pieniędzy, byle tylko dostać pracę. Widmo bezrobocia zaczyna zaglądać im w oczy, dlatego chcą się zaczepić gdziekolwiek, nawet za grosze.