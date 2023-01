Dramat polskiego sędziego. Tak walczył z hejtem

Krzysztof Meyze ofiarą hejtu

Całe zdarzenie miało miejsce w maju zeszłego roku. Meyze sędziował spotkanie Fogo Unii Leszno z For Nature Solutions Apatorem Toruń. W jednym z biegów doszło do ostrego starcia między Piotrem Pawlickim i Patrykiem Dudkiem. W konsekwencji arbiter dość niespodziewanie wykluczył zawodnika gospodarzy. Co innego pokazywały jednak telewizyjne powtórki, który dały jasny obraz tego, że nie było podstaw do podjęcia takiej decyzji.

- Popełniłem błąd. Nie wiem, być może zasugerowałem się złą powtórką. Dziś podjąłbym inną decyzję - powiedział Krzysztof Meyze w szczerej rozmowie w serialu "To jest żużel". Jak się okazało, był to początek fali hejtu, z jaką musiał się zmierzyć. - Gdy wracałem do domu mój telefon dosłownie płonął. Otrzymywałem wiadomości od kibiców, w których życzyli mi i mojej rodzinie śmierci. Usuwałem te wiadomości, ale przybywały one w zastraszającym tempie - mówił arbiter.

Meyze przyznał, że miał chwilę zwątpienia. Chciał skończyć z sędziowaniem i usunąć się w cień. Ta myśl jednak szybko od niego odeszła i postanowił walczyć z hejtem. W internecie pojawiły się głośne wywiady z nim w roli głównej, w których dokładnie przedstawił skalę spotkanego go hejtu. Część wiadomości od "kibiców" przekazał z kolei policji. - Jeśli nawet jedna osoba odczuje konsekwencje swojego zachowania, to być może będzie to nauczka dla innych - powiedział.

Krzysztof Meyze to jeden z najlepszych polskich sędziów

PGE Ekstraliga nie wyznaczyła go do sędziowania kolejnej rundy spotkań, ale za pulpit sędziowski wrócił bardzo szybko. I zrobił to w dobrym stylu. Zresztą Krzysztof Meyze to bez wątpienia jeden z najlepszych polskich i międzynarodowych sędziów. Pomyłki zdarzają mu się rzadko, a on sam wyznaczany jest do prowadzenia najbardziej prestiżowych meczów.