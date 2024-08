Dramat polskich gwiazd. Wstydliwa porażka, koniec złudzeń

Polak startuje z urazem, kibice obgryzali paznokcie

Gwiazdor stracił wielką szansę, czarna wizja

Przed turniejem współliderem klasyfikacji generalnej Tauron SEC razem z Andrzejem Lebiediewiem był Kacper Woryna. Polak rozpoczął udanie zawody i wszystko wskazywało na to, że do samego końca będzie w grze o zwycięstwo. Niestety odpadł już po rundzie zasadniczej z powodu mniejszej ilości zdobytych pierwszych i drugich miejsc.

To w zasadzie powoli oddala go od złotego medalu, które gwarantuje awans do cyklu Grand Prix. Ostatnia runda odbędzie się w "kotle czarownic" na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie z pewnością będzie mógł liczyć na doping swoich fanów i rodziny z Rybnika. Matematycznie będzie to jednak wręcz "mission impossible".