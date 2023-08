Dramat na torze. Zawodnik krzyczał z przerażenia

Praca fotografa żużlowego niestety narażona jest na bezpośredni kontakt z motocyklem po upadkach . Zawodnicy często ratując się, puszczają maszynę która potrafi totalnie bezwładnie polecieć. Mimo sporego zagrożenia, takie sytuacje są jednak rzadkością. Wczoraj w Edynburgu niemniej zdarzył się innego rodzaju okropny wypadek, którego ofiarą jest właśnie fotograf. Doszło do splotu fatalnych okoliczności.

Są w szoku. Proszą, by nie pytać o film

Do sprawy odniosła się już brytyjska federacja, która wystosowała oświadczenie. Napisano w nim, że prosi się o niepublikowanie filmów z tego wydarzenia. Dodano też, że kibice mają nie pytać o takowe nagranie. Widać, że ten dramat mocno wszystkich dotknął. Wypadki na torze są w żużlu rzeczą powszechną, ale gdy zamieszana jest w to osoba postronna, zawsze wywołuje to przerażenie. Pozostaje trzymać kciuki za zdrowie fotografa.