Po chwili wszyscy zauważyli, że na trybunach kilku nic się nie stało. Osoby stojące w pobliżu miejsca upadku zabrały maszynę. Gorzej było z zawodnikiem. Zaindvliet się w ogóle nie ruszał. Rozstawiono parawan, co jest typowe dla zawodów w Holandii, ale w Polsce przywołuje fatalne skojarzenia. Larsa zabrano do szpitala. Ma bardzo poważne obrażenia: urazy mechaniczne narządów wewnętrznych, pięć złamanych żeber. Czeka go długa rehabilitacja.