Żużel. Texom Stal Rzeszów ma plan na Knudsena

Gdyby ambitnie walczący zawodnik dowoził te punkty, jego średnia aktualnie wynosiłaby 1,294. Defekty zakłamują rzeczywistość. Widzi to sztab szkoleniowy, widzą to też klubowi działacze. Niedawno Stal nagrodziła Knudsena nowym, pięcioletnim kontraktem. Tym sposobem pozycja do lat 24 w drużynie jest zabezpieczona. - Według sztabu szkoleniowego Jesper wygląda solidniej od Mateusza Świdnickiego, dlatego jeździ w meczach - mówi nam prezes Michał Drymajło.



- Poza defektami jazda Duńczyka wygląda naprawdę solidnie, jak na pozycję U24. Oczekujemy od niego 5-6 punktów. Nie są to wielkie zdobycze. Jeśli będzie tak punktować, to będziemy wygrywać mecze. Klub poczynił pewne zmiany, co było ciężkie, bo Jesper ma team zawodowy. Pozmienialiśmy jednak pewne rzeczy, pomogliśmy mu wszystko poustawiać. Ostatni defekt był już naprawdę zbiegiem okoliczności, a nie wadą sprzętu - dodaje działacz Stali.