Dramat młodego sportowca. Doznał urazu kręgosłupa

Dramat Szweda. To już kolejny taki uraz

Takiego pecha mało kto doświadczył. Gdy Thoernblom podpisywał w listopadzie 2022 roku kontrakt z opolskim klubem, to obie strony liczyły na owocną współpracę. Jak się później okazało wypadek z końcówki kwietnia zakończył jego sezon i już więcej go na torze nie zobaczyliśmy. Wrócił teraz w marcu, aby przygotować się należycie do tegorocznych rozgrywek. Tego co się stało nie spodziewał się nikt.