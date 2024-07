Dramat legendarnego klubu. Wielki talent z kolejną kontuzją

Złamana kość udowa Damiana Ratajczaka po upadku w meczu ligi duńskiej przekreśliła jego wszelkie plany na tegoroczny sezon. Była to również bolesna strata dla FOGO Unii, dla której Ratajczak jest niezbędny. Do czasu kontuzji jeździł na bardzo dobrym poziomie, przyczyniając się do trzech ważnych punktów klubu z Leszna.