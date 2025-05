Dramat klubu polskiego milionera. Wróciły stare demony

Przed sezonem wydawało się, że H.Skrzydlewska Orzeł ma idealny terminarz, by z impetem rozpocząć zmagania Metalkas 2. Ekstraligi. W rzeczywistości po czterech meczach mają na koncie tylko dwa punkty. A to dlatego, że zespół kompletnie zawiódł w Poznaniu i Ostrowie. Zawodnicy w obu spotkaniach ledwo przekroczyli barierę 30 punktów, choć mierzyli się przeciwko rywalom, którzy mieli być w ich zasięgu ręki. Co gorsza, klub z Łodzi najprawdopodobniej odnotuję teraz serię porażek. Na kolejne zwycięstwo mogą poczekać nawet dwa miesiące.