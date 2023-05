Drabik chciał wyjść w trakcie meczu. On go powstrzymał

To nie był najszczęśliwszy mecz dla Drabika . Dwa biegi pojechał świetnie i wydawał się pewniakiem do występu w biegach nominowanych. Potem jednak zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Dwukrotnie miał defekt, kiedy jechał na punktowanych pozycjach. Prawdopodobnie była to kwestia problemów z prądem. Maksyma to niesamowicie rozwścieczyło i w sumie trudno mu się dziwić. Stracił w ciągu kilkunastu minut bardzo dużo pieniędzy. W dodatku całkowicie nie ze swojej winy .

Po czwartym starcie 25-letni żużlowiec zjechał do parku maszyn i był potwornie zdenerwowany. W kilku słowach wytłumaczył mechanikom, że praca jego motocykli tego dnia nie za bardzo mu się podoba. Po chwili wziął torbę i ruszył do busa. Chciał zakończyć mecz. Było to zachowanie nieodpowiedzialne. Nawet gdyby nie był nominowany do jazdy w 14. lub 15. biegu, mógł być potrzebny np. w przypadku kontuzji. Za Drabikiem poszedł prezes Michał Świącik i od razu nakazał mu wrócić do parku maszyn.