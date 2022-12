Dotknęła go wielka tragedia, ale pozostaje na stanowisku

W tej sytuacji nie było jasne, czy Walijczyk dalej będzie piastował to odpowiedzialne stanowisko. Walijczyk musi być obecny na wszystkich zawodach z cyklu Grand Prix, czy Speedway Of Nations, a to oznacza częste wyjazdy. W sytuacji, w której na głowę Morrisa spadły wszystkie obowiązki domowe, włącznie z wychowywaniem dwóch córek, nie było pewne, czy będzie on w stanie dalej pracować przy żużlowych mistrzostwach świata.