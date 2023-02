Dotąd byli klubem widmo. Jest szansa, że pojadą

- W tej chwili mogę już potwierdzić, że klub z Piły złożył wszystkie dokumenty licencyjne, które są precyzyjnie określone w regulaminie. Obecnie są one rozpatrywane. To chwilę potrwa, więc kibice muszą uzbroić się jeszcze w nieco cierpliwości, ale mamy nadzieję na pozytywny finał tej sprawy - mówi przewodniczący GKSŻ Piotr Szymański dla polskizuzel.pl.

Nie wszyscy chcieli Polonii Piła w lidze

Wiele osób narzekało na związek, że niepotrzebnie czeka na klub z Piły, że to tylko powoduje pewien bałagan. Działacze klubów drugiej ligi też marudzili i przekonywali, że nie mogą nawet sprzedawać karnetów, bo nie wiadomo, czy Piła pojedzie, czy nie i za ile w związku z tym ma być karnet.

Dodajmy, że Polonia w listopadowym oknie transferowym zmontowała skład (jedną z gwiazd ma być Artur Mroczka), ale nie przystąpiła w listopadzie do procesu licencyjnego. Zrobiła to dopiero teraz. Miała jednak taką możliwość. Polonia Piła to mistrz Polski z 1999 roku.