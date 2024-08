Doszło do przepychanek. Gwieździe klubu puściły nerwy. Wszystko przez ten gest

Wstali z kolan, gwiazdor ruszył w ich kierunku

NovyHotel Falubaz kontrował spotkanie od drugiej serii do wyścigów nominowanych. W pewnym momencie wydawało się, że goście zwyciężą to bez większego problemu. Nagle przewaga zaczęła topnieć, a emocje sięgały zenitu. Gospodarze odzyskali nadzieję po szarży Madsa Hansena w czternastej gonitwie. To właśnie jego triumf był tym kluczowym.

Legendzie puściły hamulce, pokazał, gdzie jego miejsce

Pawlicki miał tłumaczyć, że w trakcie euforii częstochowianie prowokowali i wymachiwali coś w ich kierunku. Chwilę potem Radosław Jeż, mechanik klubowy Włókniarza podszedł do Rasmusa Jensena i złapał go za koło. Zawodnik się uśmiechnął, przygotowując się do wyjazdu na tor. Inaczej zareagował Piotr Protasiewicz, który wygonił go stamtąd, będąc wyraźnie wściekłym.