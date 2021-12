Zestawiając to z drużynami, które do PGE Ekstraligi przebijały się w poprzednich latach, to wręcz przepaść. Apator Toruń wygrał w 2020 roku eWinner 1.LŻ mając podstawowych seniorów ze średnią wieku 28,8 lat, a ROW Rybnik rok wcześniej nawet 26,2 lub w najgorszym razie 28,0 (jeśli wstawić do składu w miejsce Daniela Bewleya Linusa Sundstroema). Warto dodać, że różnica mogłaby być jeszcze większa, gdyby ostrowianom średniej nie zaniżył nieco regulamin. Od sezonu 2021 jeden z zawodników podstawowego składu nie może być bowiem starszy niż 24 lata (mieli Patricka Hansena - 23 lata - przyp. red.). Wcześniej takiego przepisu nie było.

Faworyci do PGE Ekstraligi mają weteranów



W przyszłym roku, podobnie jak w tym, również doświadczenie powinno być w cenie, bo zdaniem ekspertów faworytami do awansu są zespoły mające "dziadków" w składzie.

Jeśli do PGE Ekstraligi przebije się Abramczyk Polonia Bydgoszcz to wręcz wyśrubuje rekord Arged Malesy. Średnia wieku ich piątki seniorów będzie liczyła aż 35,4 lub nawet 35,6 jeśli przyjąć, że to Roman Lachbaum - rok starszy od Olega Michaiłowa - będzie podstawowym zawodnikiem na pozycji U24.

Drugi z faworytów - Stelmet Falubaz Zielona Góra wiekiem swoich seniorów przegrywa z bydgoszczanami znacznie. Ich podstawowa piątka to średnia wieku minimum 32,4 lub 32,8 jeśli przyjąć założenie, że ktoś z duetu Damian Pawliczak - Mateusz Tonder wyrzuci z podstawowej piątki Czecha, Jana Kvecha.

Cellfast Wilki Krosno, czyli trzeci z zespołów typowanych do awansu, na tle wymienionych rywali wygląda jak zespół "przedszkolaków". Ich seniorska średnia wieku to ledwie 28,8.

Bardzo "wiekowo" prezentuje się jeszcze w eWinner 1.LŻ zespół Orła Łódź. Średnia ich piątki seniorów to 31 lat, którą można obniżyć do 29, wymieniając Nielsa Kristiana Iversena na Timo Lahtiego.

Na przeciwległym biegunie rybniczanie. Prezes ROW-u, Krzysztof Mrozek faktycznie może się pochwalić, że odmłodził zespół. Jego piątka seniorów ma średnią wieku ledwie 27,2 lata, a tylko odrobinę starsi są gdańszczanie 27,4. Czy mniejsze doświadczenie sprawi, że rybniczanie będą się bili ze Zdunek Wybrzeżem o utrzymanie w lidze?

Średnia wieku seniorów drużyn eWinner 1.LŻ w sezonie 2022:

35,4 - Abramczyk Polonia Bydgoszcz (Kenneth Bjerre - 39, Matej Żagar - 39, Daniel Jeleniewski - 39, Adrian Miedziński - 37, Oleg Michaiłow - 23). Jeśli wymienić Michaiłowa na Lachbauma (24), to średnia wzrośnie do 35,6.

32,4 - Stelmet Falubaz Zielona Góra (Krzysztof Buczkowski - 36, Max Fricke - 26, Piotr Protasiewicz - 47, Rohan Tungate - 32, Jan Kvech 21). Jeśli wymienić Kvecha na Damiana Pawliczaka (23) lub Mateusza Tondera (23) to 32,8.

31 - Orzeł Łódź (Niels Kristian Iversen - 40, Norbert Kościuch - 39, Brady Kurtz - 26, Marcin Nowak 27, Luke Becker - 23). Jeśli wymienić Iversena na Timo Lahtiego (30) to średnia spadnie do 29.

28,8 - Cellfast Wilki Krosno (Andrzej Lebiediew - 28, Vaclav Milik - 29, Tobiasz Musielak - 29, Mateusz Szczepaniak - 35, Rafał Karczmarz - 23).

28,4 - Aforti Start Gniezno (Oskar Fajfer - 28, Peter Kildemand - 33, Michael Jepsen Jensen - 30, Ernest Koza - 28, Szymon Szlauderbach - 23). Jeśli wymienić Kildemanda na Antonio Lindbacka (37) to średnia wzrośnie do 29,2.

28 - Trans MF Landshut Devils (Martin Smolinski - 38, Dimitri Berge - 26, Kai Huckenbeck - 29, Michael Haertel - 24, Mads Hansen - 22).

27,4 - Zdunek Wybrzeże Gdańsk (Adrian Gała - 27, Jakub Jamróg - 31, Rasmus Jensen - 29, Wiktor Kułakow - 27, Wiktor Trofimow - 23).

27,2 - ROW Rybnik (Andreas Lyager - 25, Siergiej Łogaczow - 27, Krystian Pieszczek - 27, Grzegorz Zengota - 34, Patryk Wojdyło - 23).