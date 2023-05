Dostanie ostatnią szansę? Nie może zawieść trenera

Według naszych informacji lada dzień Rune Holta ma dołączyć do H.Skrzydlewska Orła, by pomóc mu w walce o fazę play-off pierwszej ligi. Kibice ostrzyli sobie zęby na debiut Norwega z polskim paszportem już w ten weekend, jednak prawdopodobnie nie dojdzie on do skutku. Czyżby była to ostatnia szansa dla jeżdżącego ostatnio w kratkę Timo Lahtiego?