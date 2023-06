Dostaną ostatnią szansę. Turniej może tam nie wrócić

Grand Prix Niemiec od paru lat jest nieodłączną częścią żużlowych indywidualnych mistrzostw świata. Turniej w Teterow pokochali zwłaszcza Polscy kibice, którzy do tego miasta mają przysłowiowy rzut beretem. Arena zbliżających się zmagań znajduje się bowiem we wschodnich Niemczech, praktycznie tuż przy granicy z naszym krajem. Nawet bliska odległość nie przekonuje jednak wielu fanów do wybrania się w tym roku na zawody. Powód? Tor, który stał się bardzo niebezpieczny dla głównych bohaterów.